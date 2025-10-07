ココウェルとNPO法人DEAR MEは、2025年10月19日(日)に東京・表参道にて、サステナブルイベント「ココから世界はちょっと変わる」を共催します。フィリピンの貧困や環境問題について考え、学び、対話し、行動につなげることを目的とした体験型のイベントです。 ココウェル／DEAR ME サステナブルイベント「ココから世界はちょっと変わる」 日時：2025年10月19日(日) 10:00〜17:00会場：LIGHT BOX GALLERY (東京都港