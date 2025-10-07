喫煙所システムや住宅用ビルトイン空気清浄ユニットを手掛ける株式会社トルネックスは、機械工場などで発生するオイルミストを集塵する「リドエアートルネックス」の新機種「RB600」を2025年10月より販売開始。消費電力を従来品の約3分の1に抑えた圧倒的な省エネ性能と、目詰まりしにくい電子式集塵フィルタが特徴のオイルミストコレクターです。 トルネックス オイルミストコレクター「リドエアートルネックス RB600」