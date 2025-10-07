ロッテは7日、育成契約の田中楓基投手（22）に来季契約を行わないことを通知したと発表した。また、本前郁也投手（28）、森遼大朗投手（26）、中村亮太投手（27）、秋山正雲投手（22）、勝又琉偉内野手は育成契約満了となった。この5選手には育成での再契約を打診する見込みとなっている。