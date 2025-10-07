やまう（東京都目黒区）は、地元応援の一環として、今年で14回目となる「下北沢カレーフェスティバル2025」に協賛する。古着店やカフェ、ライブハウスが立ち並ぶ下北沢は若者文化が息づく個性ある街。その下北沢の秋の風物詩となっている下北沢カレーフェスは、専用マップを見ながらカレーの食べ歩きを楽しめる、毎年10万人以上のカレー好きが集まる街歩き型のイベントだ。今年は下北沢駅周辺の127店（カレー提供101店、スイーツ等