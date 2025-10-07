神奈川県横浜市の「Dr.Drive横浜港北インターTS」にて、お子様向けの無料イベント「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」が2025年11月2日に開催されます。5才から12才までのお子様を対象に、本物のつなぎを着て、最新の整備工場で車の整備や点検を楽しみながら学べる体験イベントです。 Dr.Drive横浜港北インターTS「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」 開催日：2025年11月2日(日)開催場所：Dr.Drive横浜