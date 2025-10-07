列車同士が衝突した事故により運転を見合わせていた東急田園都市線は、きょう未明に全線で運転を再開し、始発から通常通り運転しています。おととい、東急田園都市線の普通列車と回送列車が衝突した事故の影響で、東急電鉄では田園都市線と大井町線の一部区間で運転を見合わせていました。この事故で、65万人あまりに影響が出ましたが、午前0時ごろに全線で運転を再開し、始発から通常通り運転しています。通勤客「夜中に不安で（