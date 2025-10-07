三重県名張市で車が横転し男女5人が死亡した事故で、県警は7日、司法解剖の結果、遺体からアルコールが検出されたと発表した。検出された人数を明らかにしていない。県警は運転手の特定を進め、飲酒運転の可能性がないか調べる。