立憲民主党の笠浩史国対委員長は7日、自民党の梶山弘志国対委員長と国会内で会談し、臨時国会を速やかに召集した上で、新首相による所信表明演説や各党代表質問、ガソリン税の暫定税率廃止法案の審議を行うよう要求した。