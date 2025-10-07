７日午前８時頃、東京都調布市富士見町の中央道調布インターチェンジ（ＩＣ）付近の上り線で、トラック２台と乗用車４台の計６台が絡む事故が起きた。東京消防庁によると、計７人が負傷し、このうちトラックを運転していた男性が死亡した。警視庁高速隊によると、男性が運転していたトラックが別のトラックに追突した後、その弾みで前方の乗用車３台が玉突き衝突。事故車両の破片が他の車１台にぶつかったという。現場は片側２