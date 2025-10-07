お笑いタレント有吉弘行（51）が5日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。4日深夜放送のTBS系「オールスター後夜祭’25秋」で解散を発表したお笑いコンビ、コンピューター宇宙に言及した。有吉は「後夜祭」で総合MCを担当。「コンピューター宇宙が解散を発表しまして。クイズの1つとして、コンピューター宇宙の解散が発表された。なかなかピンとこない。私もほぼ口を利いたことがない