午年となる新年に向けた準備が始まりました。2026年用の年賀はがきが、金沢市内の郵便局に搬入されました。新金沢郵便局に7日搬入された年賀はがきは72万4000枚です。全国での発行枚数は2025年用よりおよそ3割少ない7億4800万枚余りで、SNSの普及などを理由に15年連続で減少しました。石川県版の絵入りハガキには、御陣乗太鼓や能登キリコが描かれ、今年も能登復興への思いが込められています。新金沢郵便局郵便部 谷内友和 副部長