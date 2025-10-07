いまや数多くの日本人選手が海外リーグでプレーしている。デンマークではコペンハーゲンに鈴木淳之介、ブレンビーには福田翔生と内野貴史が所属している。鈴木はこの夏にJ1湘南ベルマーレから名門コペンハーゲンに加入した22歳の日本代表DF。また、24歳のFWである福田も同じく湘南ベルマーレからこの夏にブレンビーへ移籍した。『Tipsbladet』や『Bold』によれば、鈴木はデンマークへの適応などについてこう話していたそう。「日本