「えべっさん」で知られる兵庫県の西宮神社では、１１月にピークを迎える七五三まいりでご祈祷を受けた子どもたちに渡す祝い袋の準備が進められています。巫女たちは子どもたちの健やかな成長を願い、千歳あめやお守りなどを丁寧に袋詰め。今年も例年通り約５０００袋を用意するということです。（西宮神社の巫女）「恵比寿様の福を受けていただきまして、健やかに、幸せにご成長いただけることを願っております」西宮神社で