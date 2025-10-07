Anthropicは10月7日、Deloitte(デロイト)が自社のAIアシスタント「Claude」を全世界47万人以上の従業員に導入すると発表した。Anthropicにとって過去最大規模の企業導入となる。○導入の概要デロイトはすでにAnthropicの企業顧客の1社だが今回の提携はこれを拡大する。今後共同で、規制の厳しい財務やヘルスケアなどの業界向けに実装できるコンプライアンス機能などを共同で開発する。Cloudeのセキュリティ重視のデザインとデロイ