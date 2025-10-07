ベトナムから「緑豆」と偽ってコメを密輸しようとしたとして東大阪市の夫婦が逮捕された事件で、夫婦は２０回以上にわたって大量の「緑豆」をベトナムから輸入したとする申告記録があったことがわかりました。６日に逮捕されたベトナム国籍で輸入販売会社を経営するチャン・ティ・トゥ・フェン容疑者（３６）と夫の武重智之容疑者（４７）は今年６月、ベトナムから「緑豆」と偽ってコメ約４５トンを船で密輸しようとした疑いな