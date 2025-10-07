Jリーグは10月7日、J３の高知ユナイテッドSCに対し、同クラブの秋田豊前監督によるハラスメント行為をめぐり、罰金100万円とけん責の懲罰決定を発表した。Jリーグによると、高知の秋田前監督が、2025年２月から同年６月までの間、選手およびスタッフに対してハラスメントに該当する行為を行なっていた。裁定委員会への諮問および答申を経て、クラブの管理監督義務違反を認定。この事案がJリーグの社会的信用を毀損したものと判