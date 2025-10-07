ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大学特任教授の坂口志文さんの地元、滋賀県長浜市でも市民らから喜びの声があがっています。受賞決定から一夜があけた７日朝、大阪大学特任教授の坂口志文さん（７４）は拍手で迎えられながら大阪大学に出勤しました。（坂口志文・大阪大学特任教授）「これだけ取材していただくと、なんとなく実感がわいてきた部分もあります」坂口さんの地元・長浜市ではさっそく市役所に横断