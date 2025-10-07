ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大学の坂口志文特任教授が、一夜明けて改めて受賞の喜びを語りました。６日、ノーベル生理学・医学賞の共同受賞が決まった大阪大学の坂口志文特任教授（７４）。一夜明けた７日朝のキャンパスへの出勤は、職員らが拍手で迎えました。（坂口特任教授）「いろんな方からメールなどでお祝いのメッセージをいただいて、それを見ておりましたらすぐに時間が経ってしまいまして、今日は