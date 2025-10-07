NHKは7日、連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマの制作決定を発表した。タイトルは「山田轟法律事務所」。2026年3月（72分・全1回）に放送予定。【場面カット】ジャケットがよく似合う！法律事務所で働く戸塚純貴第110作目の連続テレビ小説となった『虎に翼』は、日本初の女性弁護士で後に裁判官となった女性を俳優・伊藤沙莉が演じ、彼女とその仲間たちが困難な時代に道なき道を切り開き、迷える子どもや追いつめられ