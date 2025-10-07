ロッテは７日、育成選手の田中楓基投手に来季契約を行わない旨を通知したと発表した。本前郁也投手、森遼大朗投手、中村亮太投手、秋山正雲投手、勝又琉偉内野手については育成契約が満了したと発表。５選手については再契約を打診する方向。