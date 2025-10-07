三重県が、全国で初めてとみられる罰則付きのカスタマーハラスメント防止条例を制定する方針であることがわかりました。三重県は、客からの理不尽な迷惑行為＝「カスハラ」の防止のため、悪質な客への罰金などの規定を盛り込んだ条例案を、2026年度の県議会に提出する方針であることを明らかにしました。条例案では、長時間にわたり店員を罵倒したり、謝罪を求めたりする行為を「特定カスハラ」と定め、悪質な行為に対