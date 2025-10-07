ホーム社2025年10月10日正午から文芸図書WEBサイト「HB」で、俳優の庄司浩平が執筆した小説『なつのさくら』を公開する。【画像】庄司浩平が初執筆した小説『なつのさくら』のビジュアル俳優としても活躍中の庄司が、約1年の歳月をかけて完成させた青春ストーリー。同日には今作の執筆秘話や今後の展望などに迫るインタビュー記事も配信となる。■『なつのさくら』あらすじ社会人4年目の夏、坂田浩（さかた・ひろ）は高校時代