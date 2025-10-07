かっぱ寿司は、2025年10月9日から10月22日までの間、今年獲れた“新物”のうにが楽しめる「かっぱの新物うに祭り」を全店で開催する。〈「かっぱの新物うに祭り」ラインアップ(各税込)〉◆「新物うに包み」一貫110円パリッとした海苔の食感と、風味豊かなうにのうまみを組み合わせた。税込110円とお手頃価格ながら、新物うにの甘みとクリーミーでとろけるような味わいが楽しめる。※店内飲食限定かっぱ寿司「新物うに包み」◆「み