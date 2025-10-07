札幌・南警察署は2025年10月7日、酒気帯び運転の疑いで、東京都福生市に住む塗装業の男（41）を現行犯逮捕しました。男は7日午前5時すぎ、札幌市中央区南9条西8丁目付近の道路で、酒気を帯びた状態で軽自動車を運転した疑いが持たれています。男は9月末から10月中旬にかけて仕事のために北海道を訪れていて、運転していたのは本人名義の車でした。交通機動隊の隊員が、繁華街から出てきた車を職務質問し呼気検査を実施したところ、