俳優の綾瀬はるか（４０）、鈴木亮平（４２）、浜辺美波（２５）、ロックバンドのＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが７日に都内で開催された、この日発売されたキリンの次世代定番ビール「キリングッドエール」の発表会に出席した。四者はＣＭに出演し、ミセスはテーマソング「ＧＯＯＤＤＡＹ」を書き下ろしている。浜辺はオフホワイトのノースリーブワンピースに白いシューズという清楚（せいそ）なファッションで登壇。