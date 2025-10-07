サンワサプライの直販サイト「サンワダイレクト」は10月7日、骨伝導技術を採用した集音器「400-HABC1」の販売を開始した。価格は15,800円。骨伝導技術を採用した集音器「400-HABC1」こめかみ付近の骨を振動させて音を伝える骨伝導技術を採用した集音器。従来の耳栓型集音器と異なり耳の穴をふさがないため、蒸れにくく通気性が良好。しなやかにフィットするネックバンドを備え、長時間の装着でも快適に使える。シリコンストラップ