強い台風２２号は７日午前、暴風域を伴いながら日本の南の海上を西北西に進んだ。勢力を強めながら８日には進路を北東に変え、９日午前に伊豆諸島近海に近づく見通し。気象庁によると、台風は７日午前９時現在、小笠原諸島の近海を離れて時速１５キロで西北西に進んだ。中心気圧は９７５ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は３５メートル。同庁は、９日は東日本の太平洋側沿岸部でうねりを伴った高波などに警戒するよう呼