連合の定期大会であいさつする石破首相＝7日午前、東京都新宿区石破茂首相は7日、東京都内のホテルで連合の定期大会に出席し、あいさつした。賃上げを巡り、格差が拡大して中間層が縮小すれば社会が不安定化すると指摘。「労働組合と力を合わせ、社会の安定のため立場を超えて連帯したい」と協調を呼びかけた。立憲民主、国民民主両党の最大の支援組織である連合の大会に出席した背景には、衆参両院で少数与党となった現状を踏ま