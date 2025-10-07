メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、地区シリーズ第2戦で貴重なタイムリーヒット。チームはシリーズ突破に王手をかけました。ドジャース1勝で迎えたフィラデルフィア・フィリーズとの第2戦は投手戦となりました。大谷選手も第3打席までノーヒットに抑えられ、両チーム無得点で終盤へ。7回、ドジャースが久々のチャンスを作ると、キケ・ヘルナンデス選手の当たりでランナーが帰り先制しました。さら