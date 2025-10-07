ボクシングの六島ジムは１２月１４日に大阪・錦秀会住吉区民センターで主催興行を開催することを７日、発表した。メインには東洋太平洋スーパーフライ級１５位の中山慧大（２３）＝六島＝が抜てきされ、日本同級１１位の神崎靖浩（２５）＝倉敷守安＝とのランカー対決となる。試合は５３・２キロ契約の８回戦で行われる。中山は東洋大時代の２３年に全日本選手権フェザー級を制し、今年４月にプロデビュー。ここまで２戦２勝（