過去に配信し反響があったものを再編成しています。『育休夫にモヤッとした話』第19話です。 今までの不満をぶつけたことを「ついでに怒られた」と感じた夫と、「苦手なところややって欲しかったことの認識」にずれがあったかもしれないと感じたツムママ(@tumutumuo)さん。そんなとき夫が提案してきたのは、自分と同様に「お昼過ぎから日付が変わるまでの外出」をすることで…。 ©tumutumuo ©tumutumuo