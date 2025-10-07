球団発表ロッテは7日、田中楓基投手に来季契約を行わない旨を通知したと発表した。2021年育成ドラフト1位で入団した22歳は今季、2軍で18試合に登板して1勝2敗、防御率3.63だった。田中は2023年に2軍戦で20登板（5先発）して防御率7.71。ここ2年は成績を改善させ、今季は防御率3.63とした。また、本前郁也投手、森遼大朗投手、中村亮太投手、秋山正雲投手、勝又琉偉内野手は育成契約満了となったとした。ロッテは6日、二木康