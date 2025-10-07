北九州下関フェニックスから育成2位指名で入団オリックスは7日、育成契約の大江海透（かいと）投手が今季限りで引退すると発表した。本人からの申し出を球団が受理した。1軍での登板機会はなかった。2023年ドラフトで育成2位指名で、九州アジアリーグの北九州下関フェニックスから入団。25歳左腕は今季は2軍で21試合に登板し1勝1セーブ、防御率2.57の成績を残していた。オリックスは今オフ、元謙太外野手や佐野皓大外野手ら5