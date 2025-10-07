9回は2死一、三塁から登板…ターナーを2球で抑えた【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）ドジャース・佐々木朗希投手が6日（日本時間7日）、敵地で行われたフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第2戦で2試合連続セーブを挙げた。9回2死一、三塁の緊急登板でも2球で最後を締めた。試合後の会見での一問一答は以下の通り。――準備はできていた？「前回登板よりは時間があったので準備はできていま