改良で進化したアクア2025年9月1日、トヨタは「アクア」の一部改良モデルを発売しました。アクアは、2011年に初代が登場したハイブリッド専用のコンパクトカーで、初代から都市部での使いやすさと低燃費を武器に国内市場で高い人気を誇っています。トヨタ新型「アクア」発表に反響殺到！【画像】超カッコいい！ トヨタ新型「アクア」超精悍エアロ仕様を画像で見る（44枚）そして、2021年には現行の2代目が発売されました。