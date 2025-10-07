7日未明、愛知県春日井市で住宅が全焼し、近くの住宅3棟にも延焼する火事があり、3人が軽いケガをしました。警察や消防によりますと、午前2時半ごろ、春日井市上条町9丁目の木造2階建ての住宅から火が出て、「1階部分が燃えている、2階に人が取り残されている」などと消防に通報が相次ぎました。消防車など14台が出て、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、火元の住宅が全焼し、隣接する住宅3棟にも延焼しました。こ