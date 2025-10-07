女優の有村藍里が自身のXを更新。1年間で約10kgの減量に成功したことを公表した。有村は「1年かけて約10kg減量しました 食生活を見直し、ここ数ヶ月はジムでのトレーニングなどを取り入れてました。どっちもいいと思うけど、個人的には減量後の方が体調を崩しにくくなったのと、身体が動きやすい」と報告。自身のビフォーアフター写真も公開している。この投稿にファンからは「理想的な減量ですねっ」「すごすぎる！強い意思がない