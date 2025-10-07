将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は10月7日、神奈川県秦野市の「元湯陣屋」で第4局の対局を行っている。注目の一戦は、角換わり志向の立ち上がりから伊藤叡王が新工夫を披露。後がない藤井王座がカド番をしのぐのか、伊藤叡王が王座奪取を決めるのか、今後の進行から目が離せない。【中継】藤井王座VS伊藤叡王 注目の第4局（生中継中）後がない