自民党の野田聖子衆議院議員（65）が、先天性の病気を持つ14歳の長男に、伝えたいことをつづった。【映像】入院中の息子の様子（複数カット）2011年1月、50歳で長男の真輝さんを出産した野田議員。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。生後2年以上入院した14歳の息子に伝えたいこと野田議員は2025年10月4日に更新したブログで、自民党総裁選を振り返り「しかし、疲れたな〜。