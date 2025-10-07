6日「制御性T細胞」の発見でノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の坂口志文特任教授が、7日朝、改めて受賞の喜びを語りました。受賞決定から一夜明け、坂口特任教授は受賞報告のため大学を訪れ、職員や学生らに拍手で迎えられました。坂口志文特任教授「感激しております。ありがとうございます」「（Q：きのうはよく眠れましたか？）いろいろな方からお祝いのメッセージいただいて、それを見ていたらすぐ時間がたって、きょ