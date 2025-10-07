NEWS¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥­¡Ê38¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁýÅÄµ®µ×¡Ê39¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÏ¢Íí¤¬Íè¤ëÂçÊªÇÐÍ¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡×¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¡¢¼ç±é¤Îº´Æ£Î´ÂÀ¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£Æ±¶É¤Îº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤½¤¦¤Ç¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤ä