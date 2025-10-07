元タレントの木下優樹菜さん（37）が5日、Instagramのストーリーズを更新。元夫のお笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（54）を待つ娘たちの最新ショットを公開した。【映像】美しいスタイルと顔出しが話題の娘たちInstagramに写真を投稿すると「背高くてスタイル良い」などのコメントが寄せられた13歳の長女・莉々菜さんと「横顔がそっくり」と話題になった9歳の次女・茉叶菜さん、2人の娘を育てている木下さん。元夫・藤本敏