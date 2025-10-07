声優の早見沙織が７日、Ｘを更新。ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文氏を祝福した。坂口氏は制御性Ｔ細胞を発見。早見はアニメ「はたらく細胞」で制御性Ｔ細胞の声を担当している。制御性Ｔ細胞は、免疫異常を起こさないように調整する役目を担い、アレルギーやがんの免疫治療などに効果が期待される。早見は「はたらく細胞」の中でこの制御性Ｔ細胞の声を担当しており、「受賞おめでとうございます！」と祝福。「『