ホンダは７日、９月に発売した新型クーペ「プレリュード」について、一部販売店で受注を停止したと発表した。月間販売計画の約８倍に上る約２４００台の注文があったためで、今後増産を含めて対応を検討する。プレリュードは１９７８年に登場し、「デートカー」として若者の人気を集めた。２００１年の５代目販売終了後、ホンダは後続車種の開発を中断していたが、今年９月、２４年ぶりに市場に投入した。新型車は税込み価格