王座をかけた藤井聡太七冠（23）がピンチ！背水の陣で挑んでいます。7日午前9時から始まった将棋の王座戦第4局。ここまで1勝2敗の藤井七冠は、7日に敗れると「六冠」に陥落することになります。対するのは伊藤匠叡王（22）。全部で8つある将棋全てのタイトルを独占していた当時の藤井八冠を2024年に破り、「七冠」に陥落させた因縁の相手なんです。7日の会場は神奈川・秦野市にある創業107年の老舗旅館「元湯 陣屋」。これまで数々