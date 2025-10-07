自民党の高市早苗総裁は7日、トランプ米大統領との信頼関係構築に意欲を表明した。自身のX（旧ツイッター）で「日米同盟を一層強く、より豊かにするため、自由で開かれたインド太平洋を進めるため、共に取り組むことを楽しみにしている」と強調した。高市氏は近く首相に就任する公算が大きく、今月下旬の来日が見込まれるトランプ氏と初の首脳会談に臨む見通し。トランプ氏は6日、交流サイト（SNS）で高市氏を「とても尊敬され