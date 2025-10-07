7日午前8時5分ごろ、秋田県五城目町大川谷地中の住宅敷地内で、外出しようとした農業の男性（27）がクマに襲われた。五城目署によると、男性は右肘を引っかかれたり、尻をかまれたりして軽傷を負った。署によると、男性が農作業をするため車に乗る際、庭木の陰から体長約1メートルのクマが出てきた。