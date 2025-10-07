2025年10月6日(月)より、井村屋の「やわもちアイス」シリーズから、やわもちアイスパフェ第2弾「やわもちアイス パフェ マスカット」が登場しました！旬のマスカットと和素材を組み合わせた新商品で、マスカット・オブ・アレキサンドリアを使用し、マスカット大福の味わいをイメージしています。全国の量販店やスーパーマーケット、井村屋ウェブショップにて期間限定で発売中です♪ マスカット×和