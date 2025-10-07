ガザでの戦闘開始から7日で2年です。イスラエルとイスラム組織ハマスは6日、エジプトで停戦交渉を始めましたが、予断を許さない状況です。こうした中、FNNは食料不足が深刻化するガザ内部の様子を取材しました。カメラが捉えた砲撃音。ガザ地区では、イスラエル軍が4日に軍事作戦を縮小したあとも攻撃が続いています。食料不足も深刻で、配給所に人が殺到し、子どもたちがずんどうにわずかに残ったご飯を争うように求める様子が映