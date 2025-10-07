歌手で俳優武田鉄矢（76）が7日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文氏にコメントした。体内の過剰な免疫反応を抑えるリンパ球の一種「制御性T細胞」を発見した坂口志文大阪大特任教授と米国の2氏が6日、2025年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。坂口氏の発見は、アレルギーや自己免疫疾患などの治療や、がん免疫療法、臓器移植後の拒絶反応に関する研